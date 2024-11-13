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台61線後龍段駕駛疑恍神 貨車自撞護欄飲料散落

2024/11/13 13:32
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）1輛滿載飲料的大貨車今天行經台61線西濱快速道路北上後龍路段時，駕駛疑似恍神未注意道路間距自撞護欄，車上數百瓶飲料散落到南下車道，所幸無人受傷。

苗栗縣警察局竹南分局聯港派出所表示，上午8時許接獲報案，台61線西濱快速道路北上103.5公里處發生交通事故。員警獲報趕抵現場，發現為1輛滿載飲料的大貨車自撞分隔車道護欄，車頭鋼板凹陷變形、多座水泥護欄損毀，車斗滿載的飲料及護欄水泥塊散落一地。

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警方指出，大貨車駕駛詹姓男子疑似恍神，未注意道路間距，擦撞護欄再往前推撞黃姓男子所駕駛的小貨車，所幸事故未造成人員受傷。雙方駕駛經酒測值均為零，詳細肇事原因仍待後續調查。

事故發生後，貨車上載滿各式飲料因撞擊力道強大，約有數十箱、數百瓶飲料散落至南下車道，為排除事故現場，雙向交通一度受到影響。警方提醒，行車應保持前後車距離，全神貫注道路狀況，並注意左右方來車，以避免意外發生。（編輯：戴光育）1131113

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