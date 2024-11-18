遊覽車撞護欄失控暴衝 苗栗女騎士驚險閃躲保命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）1輛遊覽車行經苗栗縣竹南鎮永貞路時，疑未注意前方路況擦撞施工擺放的紐澤西護欄後失控暴衝，撞上路口停等紅綠燈的機車，所幸女騎士急忙跳車閃避擦挫傷，驚險保住一命。

苗栗縣警察局竹南分局今天指出，這起事故發生在17日晚間8時許，警方接獲民眾通報稱竹南鎮永貞路與天文路口發生交通事故，轄區員警趕抵現場發現為1輛遊覽大客車自撞路旁護欄後，失控擦撞路口停等紅燈的機車，導致機車騎士受傷倒地。

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警方指出，肇事的遊覽車司機黃姓男子原本沿永貞路二段內側車道北往南方向直行，要前往竹南科學園區載送員工，疑未注意路旁施工所擺放的紐澤西護欄，擦撞後失控往天文路方向暴衝，擦撞彭姓女機車騎士，所幸彭女看到遊覽車迎面而來，機警及時跳開閃避，才未被捲入車底，彭女四肢擦挫傷，無生命危險。

竹南警分局表示，雙方駕駛經檢測，酒測值為零；詳細肇事原因，待後續調查。警方提醒用路人，行車應全神貫注道路狀況，注意左右方來車，並避免疲勞駕駛，多一份注意、多一分安全。（編輯：戴光育）1131118