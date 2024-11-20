新北土城工地45公噸吊車翻覆 駕駛遭壓送醫不治

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北20日電）新北市土城區青福路、青隆街路口某工地，今天下午發生吊車翻覆壓住駕駛的工安意外。經警消搶救，傷者脫困時已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治，意外原因待查。

消防局表示，下午3時49分據報，土城區青福路與青隆街交叉路口的工地，發生工地內吊車翻覆，有1人受困無意識，意外位於工地內，沒有影響交通。

消防局說，現場為45公噸吊車翻覆，男性駕駛被翻覆吊車壓住。到場時，傷者已經無意識，呈現外科OHCA（到院前無呼吸心跳）；工地另外調度120公噸吊車到場協助救援，傷者脫困後已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。

新北市府勞動檢查處表示，經初步了解，蕭姓施工人員於工地內操作吊車從事物料吊運作業時，因吊車突然翻覆壓擊蕭男釀工安意外。

勞檢處表示，因此工地的職業安全衛生檢查業務，屬勞動部職業安全衛生署權責，勞檢處已通報職安署北區職業安全衛生中心派員前往檢查，以釐清事發經過。

為保障死者家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。（編輯：林恕暉）1131120