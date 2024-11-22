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高雄某國中老師求復合遭拒 掏槍殺人未遂遭起訴

2024/11/22 10:20
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市黃姓男子任教於某國中時與同校女老師交往，分手後多次尋求復合遭拒；黃男上網買槍赴校談判並朝前女友開槍，所幸多次卡彈未發生憾事，雄檢依殺人未遂罪起訴。

檢方調查，31歲黃姓男子曾與同校女老師在今年初短暫交往3個月，後來女老師提出分手，黃男多次求合遭拒。黃男在6月上網買了2把手槍，一把是改造手槍，另一把是不具殺傷力的瓦斯槍。

起訴指出，黃男在6月底下午搭朋友的車到學校地下停車場，並埋伏在女老師汽車旁，等女老師靠近時馬上拿電擊棒朝她腹部電擊，造成左腹受傷。

多次電擊後黃男發現無法將前女友電昏，隨即拿出藏在外套中的手槍，近距離朝前女友開槍，所幸因卡彈未射出，期間黃男不斷拉手槍滑套，前女友拔腿狂奔向同事求救。

同校同事在現場安撫黃男情緒，請黃男冷靜並到學務處喝茶，經報警後，警方起獲手槍及子彈13顆。

高雄地檢署偵查時，黃男否認殺人犯意，並稱他是為了阻止女老師自殺才拿出電擊棒。經調查，黃男在2022年就有恐怖情人行徑，當時他與另名女子分手後跟蹤、騷擾，獲緩起訴2年。

檢方認為，目前仍在緩起訴處分期間，黃男不知悔改，且手段越來越激烈，偵結後依殺人未遂罪起訴。（編輯：郭諭儒）1131122

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