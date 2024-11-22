台中男見警盤查緊張手抖 查獲喪屍煙彈遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天上午巡邏經過北屯區時，見1輛自小客車違規上前攔查，駕駛林男神情緊張且雙手不停顫抖，經員警盤查後，他交出俗稱喪屍煙彈的毒品及毒咖啡包等，被依法送辦。

台中市警局保安警察大隊今天表示，第一中隊員警今天上午9時多，巡邏經過北屯區經貿一路時，發現1輛自小客車交通違規上前稽查。

小客車駕駛林男，見到員警神情緊張且雙手不停顫抖，車內還散發毒品愷他命燃燒後味道，經警方盤查，林男自行取出二級毒品咖啡包40餘包（重170公克）、依托咪酯麻醉煙彈6顆（重35公克）、梅錠15顆（重20公克），以及三級毒品愷他命（重50公克）及彩虹菸10支。

警方依毒品罪嫌，將林男移送台中地檢署偵辦。

警方指出，俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，因內含麻醉物等不明物質，吸食後會導致使用者神志不清、嚴重抽搐，對公共安全構成極大威脅。法務部14日開會審議，確定將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，警方將持續查緝、掃蕩毒品犯罪。（編輯：郭諭儒）1131122