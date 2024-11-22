本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
首頁 / 社會

台中男見警盤查緊張手抖 查獲喪屍煙彈遭送辦

2024/11/22 17:06（11/22 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中警方22日上午巡邏經過北屯區時，見1輛自小客車違規攔查，駕駛林男見到員警神情緊張且雙手不停顫抖，車內還散發毒品愷他命燃燒後味道，經警方盤查，林男自行取出毒品咖啡包等，被依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月22日
台中警方22日上午巡邏經過北屯區時，見1輛自小客車違規攔查，駕駛林男見到員警神情緊張且雙手不停顫抖，車內還散發毒品愷他命燃燒後味道，經警方盤查，林男自行取出毒品咖啡包等，被依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中警方今天上午巡邏經過北屯區時，見1輛自小客車違規上前攔查，駕駛林男神情緊張且雙手不停顫抖，經員警盤查後，他交出俗稱喪屍煙彈的毒品及毒咖啡包等，被依法送辦。

台中市警局保安警察大隊今天表示，第一中隊員警今天上午9時多，巡邏經過北屯區經貿一路時，發現1輛自小客車交通違規上前稽查。

小客車駕駛林男，見到員警神情緊張且雙手不停顫抖，車內還散發毒品愷他命燃燒後味道，經警方盤查，林男自行取出二級毒品咖啡包40餘包（重170公克）、依托咪酯麻醉煙彈6顆（重35公克）、梅錠15顆（重20公克），以及三級毒品愷他命（重50公克）及彩虹菸10支。

警方依毒品罪嫌，將林男移送台中地檢署偵辦。

警方指出，俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，因內含麻醉物等不明物質，吸食後會導致使用者神志不清、嚴重抽搐，對公共安全構成極大威脅。法務部14日開會審議，確定將依托咪酯從三級毒品升級為二級毒品，警方將持續查緝、掃蕩毒品犯罪。（編輯：郭諭儒）1131122

#台中市
#法務部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：