屏東市凌晨大火延燒3間連棟鐵皮屋 幸無人傷

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東市和生路一段今天凌晨3時45分火警，3間連棟鐵皮屋燃燒，屏東縣消防局派出15車38人搶救；此處多作便當店、倉庫等營業使用，起火時幸無人員在內，未造成傷亡。

屏東縣消防局屏二分隊長李炯佑告訴中央社記者，鐵皮屋蓄熱佳、延燒迅速，火勢隨煙蔓延，消防人員到場時火勢猛烈，已波及第4間鐵皮屋；此處地主出租作不同使用，分別為便當店、倉庫等，所幸起火時間無人員在場，未造成傷亡。

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消防局表示，今天凌晨3時45分獲報，立即出動屏東、麟洛、屏二、長治、九如分隊及特搜大隊、一大隊總計15車38人，初期由一大隊長陳昆武擔任現場指揮官，到達現場後回報起火地點為連棟鐵皮建築物已全面燃燒，救災人員立即部署水線滅火並防止延燒。

消防局指出，4時58分消防局長李彬正到達現場指揮，火勢於5時12分撲滅，現場共燃燒3間鐵皮建築物，初估燃燒面積約300平方公尺，無人員傷亡；確切起火原因，火調人員調查釐清中。（編輯：陳仁華）1131126