24歲男網路收費代操股票牟利百萬 嘉檢起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市24歲林姓男子被控2年前非法經營證券投資顧問業務，透過IG社群平台，邀民眾加入收費會員代操股票，9個月不法獲利百萬元，遭嘉義市調查站查辦，嘉檢偵結依法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，林男自111年5月底，利用IG（Instagram）帳號分享當沖實戰日誌，張貼操作股票的對帳單截圖等貼文，吸引不特定大眾聯繫，待蕭姓男子等多名民眾聯絡，林男則招攬以每月為1期新台幣2000元至3000元代價加入會員，同時邀會員加入林男在Line成立的群組。

嘉檢表示，林男在Line群組會提供多支股票個股的評論、投資技術分析意見，供會員作為買賣個股的參考，藉此方式非法經營證券投資顧問業務，直到去年3月初，調查局嘉義市調查站據報查辦，林男不法獲利約100萬元。

林男辯稱，收取每月的月費是網友訂閱國際產業知識快訊或整理的投資股票相關講義費用，至於股票何時買進、賣出則是由網友自行解讀時間點。

嘉檢指出，會員加入林男的Line群組後，林男會告知如何買賣股票，且會指示當天進場的時間點及價格，並推薦當沖的股票標的，這個群組為單向交流，會員無法發送訊息至群組。

經調查，林男未經金融監督管理委員會許可並發給許可證照，非法從事相關業務，嘉檢除了宣告沒入不法獲利外，依非法經營證券投資顧問業務罪嫌起訴。（編輯：謝雅竹）1131126