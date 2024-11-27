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好友急借款又邀投資1200萬 彰化老翁險被騙匯款

2024/11/27 11:26
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（中央社記者吳哲豪彰化縣27日電）彰化市1名70多歲老翁先接到訊息指多年未見好友急需1200萬元，老翁前往銀行匯款被擋下，隔天老翁又到銀行指有朋友邀投資入股要匯1200萬元，員警到場勸阻，老翁才驚覺被騙。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞指出，日前彰化市1間銀行行員在處理匯款業務時，經詢問後才發現老翁不熟悉匯款帳戶，懷疑老翁可能遭詐騙，通知員警到場。

彰化分局八卦山派出所2名員警到場後，發現老翁神色焦急，不停地查看手機上的訊息；老翁向員警說明，在手機上收到訊息，對方自稱是多年未見的老朋友，現在急需用錢，向老翁借款新台幣1200萬元，保證事後一定歸還，員警解釋，以老友名義借款為詐騙集團一貫使用的手法，老翁才離開銀行。

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隔天老翁又來到銀行說要匯款，行員趕緊報案，員警又趕到現場，老翁說有朋友找他投資入股1200萬，且保證獲利豐厚，才會到銀行匯款，員警查看老翁與對方的對話記錄，發現語氣和行事風格與詐騙集團如出一轍，警方請行員協助聯繫帳戶持有人，持有人完全不知情，證實老翁遭詐騙。

警方在事後提醒老翁，遇到類似借款要求，應先主動聯繫對方本人確認，不要輕易相信來路不明的訊息。（編輯：郭諭儒）1131127

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