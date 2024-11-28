民宅暗藏毒咖啡包工廠 桃檢追出6嫌起訴求重刑

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園地檢署與警方聯手破獲利用民宅作為掩護的毒品咖啡包製毒集團，查扣逾5000包毒品咖啡包等贓證物。桃檢今天指出，偵結起訴犯嫌李姓男子等6人，因製毒數量多，建請不宜輕判。

桃園地檢署今天向媒體表示，檢察官指揮警政署刑事警察局電信偵查大隊、台中市政府警察局第六分局、台東縣警察局刑事警察大隊及桃園市政府警察局平鎮、楊梅、八德分局等單位共組專案小組，查獲李姓男子等6人組成的製毒集團。

桃檢指出，李男等人利用民宅作為掩護，將第三級毒品4-甲基甲基卡西酮等毒品，依調配比例摻入果汁粉進行分裝及封口，製造毒品咖啡包。

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桃檢表示，專案小組在去年9月至今年9月間，先後搜索5處、拘提5人，並聲請羈押陳姓男子等3人獲准，並查扣5263包毒品咖啡包、106顆毒品咖啡膠囊及大量製毒與分裝工具。

桃檢日前偵結，依涉犯毒品危害防制條例之製造第三級毒品等罪嫌起訴李男等6人；李男等人雖坦承犯行，但檢察官認為他們製毒數量多，若流入市面危害甚鉅，且會助長毒品氾濫，仍不宜輕判，因此求處李姓、高姓、陳姓男子有期徒刑5年以上，其餘人求處有期徒刑4年以上。（編輯：戴光育）1131128