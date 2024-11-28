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遭控存款短少2萬元 基隆郵局：點鈔流程無異常

2024/11/28 18:21（11/28 19:11 更新）
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林姓女子26日到基隆市愛三路郵局欲存款新台幣12萬9000元，行員點鈔後卻指短少2萬元。林女28日出示存款單質疑事有蹊蹺。郵局則表示，經調閱監視器檢視流程均無異常，目前警方已介入調查，會全力配合。中央社記者王朝鈺攝 113年11月28日
林姓女子26日到基隆市愛三路郵局欲存款新台幣12萬9000元，行員點鈔後卻指短少2萬元。林女28日出示存款單質疑事有蹊蹺。郵局則表示，經調閱監視器檢視流程均無異常，目前警方已介入調查，會全力配合。中央社記者王朝鈺攝 113年11月28日
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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市林姓女子日前到郵局，打算存款12萬9000元，經行員點鈔後短少2萬元，林女質疑有蹊蹺。基隆郵局表示，經調閱監視器，點鈔流程等均無異常，警方已介入調查，會全力配合。

林女今天下午受訪表示，她25日晚間在家填好存款單新台幣12萬9000元，26日下午3時許，前往基隆市愛三路郵局存款，分2疊鈔票10萬元及2萬9000元交給行員。

林女指出，當行員點鈔2萬9000元時，她正在通電話關心癌症病友狀況，沒時間看點鈔過程，最後行員告知總金額不是12萬9000元，而是10萬9000元，當時她楞了一下，因這名癌友就快斷氣，處理癌友要緊，決定先把錢存入之後再說。

林女說，她隔天再去郵局要求調閱監視器，查看點鈔過程但遭婉拒，今天她再領2萬9000元，要求郵局行員使用點鈔機，分別點鈔2萬9000元及9000元讓她錄影，並請郵局主管觀看影片點鈔速度差異，郵局主管卻回應行員沒有任何異狀，「很神奇，郵局的點鈔機可以把2萬9000元變成9000元」。

林女表示，如果這筆錢是自己要用的就算了，但這筆錢是要幫助癌友的救命錢，現在能否要回錢已是其次，她就是想要出一口氣。

基隆郵局局長周哲範指出，經調閱監視器，交易行員點鈔流程、桌面空間與行為動作均無異常，行員當下也再次點鈔，並請客戶看著點鈔機一同確認，客戶同意更改存款單金額，警方已介入調查，基隆郵局會全力配合。（編輯：李錫璋）1131128

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