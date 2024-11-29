鄉村路上背包客形跡可疑 溪湖警查獲車手阻損失

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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）溪湖分局員警巡邏發現曾姓男子帶著背包走在路上形跡可疑，進一步了解，曾男自稱是投資公司收款人員，員警研判疑是詐騙取款車手，擴大查找發現被害人阻止損失。

彰化縣警察局今天發布新聞稿表示，溪湖分局媽厝派出所員警27日巡邏發現可疑「背包客」，進一步詢問時，這名21歲曾男自稱是投資公司要來附近收款，但不清楚對方住家、在等公司派遣，員警為避免民眾錢財遭騙，立刻沿路查找，終於在一處民宅發現69歲陳姓男子手提大包包左顧右盼，還把便衣員警誤認成面交車手。

溪湖分局指出，陳男19日在社群平台看到投資廣告，不久就有「助理」透過LINE介紹投資方案，陳男信以為真打算交付新台幣80萬元，所幸警方及時介入保住血汗錢，而「真車手」曾男在警方找到被害人陳男後，也坦承自己就是收取詐騙款項車手，全案依法送辦。

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員林分局也透過新聞稿表示，大村分駐所28日獲報，大村鄉大智路一家便利超商附近疑有詐騙車手取款，員警趕往查獲取款車手林姓女子與被害人吳姓男子面交，查扣100萬元、收據等證物；是大村所這個月第2起獲報詐欺案，透過被害人與員警配合，緝獲詐欺車手。

員林分局也指出，林厝派出所員警28日凌晨巡邏在永靖鄉東彰路八段星光橋下查獲黃姓通緝犯、張姓、黃姓犯嫌，查扣第3級毒品咖啡包共147包、毛重598.51公克、第3級毒品K他命共25包、毛重522.08公克，全案依毒品危害防制條例移請彰化地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131129