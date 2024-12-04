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醫師指示插尿管害男感染切生殖器 二審改判6月

2024/12/4 12:01
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）中風洪姓男子入住高雄一間護理之家，因拒包尿布噴尿，蕭姓院長指示強插尿管致感染，害洪男生殖器惡化被切除，一審遭依違反醫師法判8月，高雄高分院改判6月可易科罰金。

二審台灣高等法院高雄分院依高雄市政府衛生局回函，認定插置尿管性質屬醫療輔助行為，並未涉及醫師法第28條醫療核心行為，故可由醫師診察後，交由相關醫事人員，依醫囑或醫師指示執行。張簡姓照服員受蕭男指示插置尿管，僅居於醫療輔助行為護理人員地位，所以僅可依修正前護理人員法第37條前段規定，科以罰鍰處分。

法官審結後，今天上午改依業務過失重傷害罪判蕭男6個月，可易科罰金，張簡姓照服員無罪，全案仍可上訴。

一審高雄地方法院判決指出，獨居的洪男民國106年初因中風肢體不便，經與胞弟商討後入住高雄一間護理之家，但入住沒多久洪男就因不配合包尿布致尿液噴濺，蕭姓院長隨即指示值班照服員插置尿管，之後當護理人員傳照片跟訊息回報洪男生殖器出現膿液、腫痛、下體散發惡臭等症狀後，又以遠距治療方式指示開立抗生素、擠膿等，未及時送醫治療。

洪男病情不斷惡化後，蕭姓院長遲至同年3月才指示將洪男送醫治療，但其生殖器仍因感染佛尼爾氏壞疽，壞死而需切除。洪男事後氣得向蕭姓院長、張簡姓照服員提告過失重傷害、違反醫師法等罪。

高雄地院審理時，蕭男辯稱自己具有醫師資格，與違反醫師法構成要件不符，張簡姓照服員則稱都是聽從院長指示，並無違法。

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一審法官認為，蕭男明知洪男免疫力低下，卻僅為照護方便即施以非必要導尿管置入術，經員工多次反映出現感染、發炎仍未馬上送醫，且犯後飾詞否認，甚至還抱怨已及早將洪男送醫，「今天能活著已經很不容易了」等語，直到全案送醫審會鑑定，認定多項違反醫療常規之舉及違失，蕭男才坦承疏失。

一審法官考量，蕭男雖曾賠償新台幣80萬元，但此金額為民事法院判賠額度，未見被告展現自主積極賠償意願，據此依違反醫師法判蕭男有期徒刑8個月，張簡姓照服員6個月徒刑，可易科罰金。（編輯：謝雅竹）1131204

#高雄高分院
#醫師法
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