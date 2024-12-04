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台中青年退伍後大腦萎縮 媽媽淚訴疑遭霸凌

2024/12/4 19:14
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）22歲黃姓男子疑在軍中遭霸凌，台中黃媽媽今天控訴，兒子退伍後情緒起伏大，就醫竟發現「大腦萎縮」，只剩2歲智商，軍方表示，此案經司法偵辦，偵結不起訴。

台中市黃媽媽今天透過媒體為兒子討公道，她表示，兒子在去年8月入伍，新訓單位在嘉義中坑，下部隊後到谷關特戰，兒子本來是陽光活潑的大男孩，下部隊後卻開始忘東忘西，詢問才得知兒子在軍中遭霸凌，她先帶著兒子到身心科就醫。

黃媽媽指出，退訓後兒子說出在軍中的遭遇，除被打頭、一次塞4、5根菸讓他抽到吐、潑水、恐嚇等，還曾在返回軍中的專車上2度失禁，退訓前兒子一直不敢說，怕說了會被報復，但這些事情長官都知情，卻沒有正式處理。

黃媽媽說，兒子後來因思緒反常、失去自理能力，就醫被安排到特別病房，入院前檢查竟發現罹患「大腦萎縮」，她無法接受一個正常的孩子，當兵退伍後卻變了樣，如果他有問題早在入伍前體檢就被刷掉。

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黃媽媽提到，兒子大腦萎縮的速度很快，不到1年已無法溝通、無法自理，睡覺還要人安撫，智商衰退到2歲，她已辭去工作照顧兒子，希望透過自身案例，提醒國家重視霸凌議題。

對此，陸軍教準部透過文字稿回應，前軍事訓練役黃姓役男去年退伍，家屬今年4月反映黃男在服役期間，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷，獲報後主動函送司法偵辦釐清，此案今年5月移送法辦，10月5日由台中地檢署偵結不起訴處分。（編輯：郭諭儒）1131204

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