高市刑大破獲情侶聯手民宅販毒 初估市值50萬

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市刑大偵辦毒品案時，循線發現蘇姓男子跟女友孫姓女子在鳳山民宅設販毒據點，當場查獲海洛因、安非他命、愷他命、依托咪酯等毒品，初估市值新台幣50萬元，全案依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊去年偵辦多起毒品案，經分析相關資料循線溯源偵辦，發現40歲蘇男及女友27歲孫女擁有大量毒品，且在鳳山區仁義街設立販毒據點，夜間陌生人士出入複雜，嚴重影響社區治安。

專案小組歷經長期蒐證，上月11日清晨5時許前往查緝，當場查獲海洛因、安非他命、愷他命、依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，初估市值50萬元，全案經調查後移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

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高雄市政府警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，警方透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩社區毒犯及瓦解供毒網絡。今年上半年破獲各類毒品案共1419件，較去年同期1294件增加125件；其中查獲第一、二級毒品總淨重共1074公斤，較去年同期27公斤增加1047公斤。

高雄市警察局今年配合台灣高等檢察署執行第11波安居緝毒專案，透過建立社區反毒通報網，強力掃蕩新興毒品類案件。專案期間查獲各類毒品案件共計434人，其中包含大麻栽種場2件、混合式毒品分裝場9件，總計查扣各級毒品粉末6萬多公克、毒品咖啡包及喪屍煙彈共1萬6692包。（編輯：張雅淨）1131205