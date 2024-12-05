5億高中生案二審庭外夏男遭毆 出拳男社維法送辦

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（中央社記者蘇木春台中5日電）賴姓男高三生案，與賴生同婚的夏男一審遭判刑1年6月，台中高分院今天二審審理；夏男出庭結束後在法院外突遭鄭姓男子出拳攻擊，事後夏男暫不提告訴，警方仍依違反社維法送辦鄭男。

台中市警察局第三分局今天表示，台中高分院今天審理5億高中生案，被告夏男在法庭審理結束後，於上午11時45分步行至法院前人行道，正欲上計程車離開現場時，42歲鄭男突從路旁竄出，與夏男發生肢體衝突。

警方見狀立即上前制止，並將鄭男帶回警局釐清案情；初步瞭解，鄭男從事美髮業，與夏男並不認識，單純看不慣夏男行為因而出手。

另外，夏男離開現場後，自行前往住處附近派出所，經考慮後暫不對鄭男提出告訴，全案警方將就鄭男施暴行於人的違序行為，依違反社會秩序維護法送辦。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

事後與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，今年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑，夏男不滿，提出上訴。

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台灣高等法院台中分院今天上午再度開庭審理賴姓男高三生案，夏男開完庭後，在律師陪同下步出法院，對於媒體提問有什麼委屈與想法，夏男皆沉默以對。

夏男在路旁，正準備上計程車時，突遭一黑衣男子上前出拳毆打下巴、脖子，夏男受驚嚇連口罩都脫落，黑衣男還大喊「畜生、你這個畜生」等語，在場員警立即將2人拉開；夏男大喊「幫我記下他的身分證字號」，夏男在警方維安下搭計程車離去，員警並將涉案鄭男當場逮捕，帶回警局釐清原委。（編輯：陳仁華）1131205