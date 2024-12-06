4遊客武嶺亭打麻將 南投警將追查釐清是否涉賭博

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（中央社記者鄭維真南投縣6日電）4名遊客今天上午冒著低溫於合歡山武嶺亭打麻將，畫面被上傳網路引發熱議，南投縣警察局仁愛分局表示，將循線追查人車，若有賭博行為屬違法，可處5萬元以下罰金。

交通部公路局於合歡山武嶺亭設置即時影像監視器，經常吸引遊客在鏡頭前擺拍。今天上午9時左右，監視器拍下許多遊客在武嶺亭拍照、看景色，4名民眾穿厚外套圍著一張桌子打麻將，過程中還有人圍觀，將近50分鐘後才收起桌子。

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臉書「中橫路況交通資訊站」貼出4人打麻將畫面，網友留言「全國直播」，還有人問「手不會凍到打不出牌嗎？」、「是想留作紀念嗎？」

仁愛分局接獲報案立即派員前往，抵達現場後未發現有人打麻將。警方表示，調閱相關監視器後，將循線追查相關車輛及人員，釐清是否有賭博行為，同時呼籲民眾在公共場所賭博屬違法，可處新台幣5萬元以下罰金，切勿以身試法。（編輯：李錫璋）1131206