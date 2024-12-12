馬來西亞籍海大生遭刺死 高院判凶嫌11年4月徒刑

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（中央社記者劉世怡台北12日電）就讀海洋大學馬來西亞籍男大生去年遭陳姓男子刺死，友人受傷。一審依傷害致死罪判刑11年、傷害罪判刑4月。二審台灣高等法院今天認定原審量刑並無不當，駁回上訴，還可上訴。

台灣高等法院判決指出，陳姓凶嫌於民國112年11月15日凌晨4時許，跟朋友在基隆市某家KTV唱歌完畢，在樓下等候時，與海洋大學馬來西亞籍男大生、謝姓友人等人發生爭執。

判決指出，陳姓凶嫌以隨身攜帶的折疊刀，往男大生的右側腿部刺擊1刀，另朝謝姓友人劃砍1刀，隨即離去並丟棄折疊刀。男大生及謝姓友人被送醫急救後，男大生因低血容性（出血性） 休克、多重器官衰竭而死亡。

基隆地檢署起訴陳姓凶嫌，一審基隆地院依傷害致人於死罪，判刑11年；傷害罪判刑4月，得易科罰金。案經上訴，二審由高院審理。

二審指出，本件原屬國民參與審判案件，然經被告、辯護人請求，一審基隆地院聽取被害人家屬及告訴代理人意見後，認本件行國民參與審判的必要性、公益程度降低，而裁定不行國民參與審判，改依通常程序審理。

二審表示，本件被告、檢察官僅就量刑部分提起上訴，但未提出其他證據供二審合議庭參酌。

二審合議庭審理結果，認定原審在罪責原則下，量刑均無不當，量刑因子未有變動，被告、檢察官指摘原判決量刑不當，均無理由，予以駁回。（編輯：張銘坤）1131212