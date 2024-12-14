匯款異國友人被拆穿又買特效藥 婦1天連受騙2次

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）郭姓老婦日前先被「敘利亞友人」詐騙，到郵局要匯款14.3萬元，未料隔2小時她又臨櫃要匯款相同金額買特效藥，1天內連續掉入2場詐騙陷阱，幸好均被行員及員警攔阻。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，彰化市73歲郭姓婦人日前中午到郵局，稱要匯款新台幣14.3萬元給敘利亞友人，行員察覺有異而通報警方。

員警發現，郭婦所稱的友人是在網路認識，對方自稱在敘利亞，並表示要送大禮給她，但需要高額運費，因此要求老婦先匯款。經員警分析後，老婦才得知是「假交友、真詐財」，沒有匯款。

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不過，這名老婦下午又出現在郵局，準備匯款同樣金額，匯款對象卻變成1名推銷特效藥男子；行員見狀又通知警方，員警到場了解後，向老婦提醒「連醫生都不敢保證藥效，對方怎麼敢開口？」婦人這才意識到自己差點在1天內被騙2次。

彰化警分局表示，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款，呼籲民眾只要涉及金錢要求，務必提高警覺，尤其是不熟悉的人或過於誘人的承諾，應立即向警方或金融機構查證，勿輕易匯款。（編輯：謝雅竹）1131214