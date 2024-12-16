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膠帶貼嘴巴涉凌虐4幼童 北市中山區幼兒園教保員出庭否認犯罪

2024/12/16 14:38（12/16 14:43 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林長順台北16日電）北市中山區某幼兒園沈姓、鄭姓教保員涉嫌以膠帶貼嘴巴、黏貼雙手、推打頭部及身體等方式凌虐4名幼童遭訴。沈姓教保員今天出庭否認犯罪，辯稱自己管教方式不當。

檢方指出，沈女、鄭女是台北市中山區某幼兒園的教保員，民國112年9月5日至10月20日間，2人以膠帶貼住幼兒嘴巴、用膠帶黏貼幼兒雙手、將膠帶置於幼兒面前恐嚇、用力推打幼兒頭部及身體等非人道待遇手段，持續、反覆凌虐班上4名幼童。

檢方認為，本案被害人案發時均年僅2餘歲的幼兒，正值身心發展的重要階段，竟僅因吃飯、喝水動作緩慢、哭泣等原因，即遭沈、鄭以膠帶威脅、黏貼、無故踹踢推打、強制喝水餵食等非人道方式，進行身體及精神上的凌虐與對待，顯已超出合法管教範圍，以妨害幼童發育罪起訴2人。

台北地方法院今天傳喚沈女出庭。沈女否認犯罪，表示她知道自己做的不對，但她沒有要凌虐小孩，是為了教導小孩，只是管教方式過當。律師也表示沈女沒有凌虐的故意。

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檢方起訴時表示，部分受害幼童出現自我傷害等行為，經送心理諮商治療後，評估他們出現焦慮不安、躲藏反應、睡眠夜驚狀況、缺乏安全感、易有驚嚇恐懼受攻擊的情緒、需重新建立安全依附關係等情形，並有創傷後壓力症候群等症狀。檢察官今天在庭上表示要傳喚心理諮商師作證。

沈女和律師表明有意和解，不過無法聯繫受害幼童家屬，法官表示，將於明年1月20日安排雙方試行調解。（編輯：張銘坤）1131216

#台北市
#台北地方法院
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