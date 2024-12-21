10月才撞死人 台中中鹿客運與自小客車碰撞5人傷

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）中鹿客運今天在台中烏日區建國北路一段、環中路六段口與自小客車碰撞，台中市政府消防局表示，3名公車乘客、小客車駕駛及乘客受傷送醫，而中鹿客運10月也發生1起死亡車禍。

消防局下午2時51分獲報後，立即派4輛救護車、8名消防人員前往，3名公車乘客意識清楚，臉部及肢體有撕裂傷或擦傷、顴骨及右眼腫脹、視力模糊等；自小客車駕駛及乘客意識清楚，頭部及胸部疼痛，5人都送往中山醫學大學附設醫院救治。

中市府警察局烏日分局表示，根據初步了解，張姓自小客車駕駛沿建國路內側車道往南區方向行駛，行經事故路口時，未待左轉燈亮起就左轉環中路，而與對向綠燈直行的中鹿汽車客運股份有限公司公車發生碰撞事故。

警方說，5名傷者無生命危險，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。

至於張姓自小客車駕駛違規左轉，警方表示，將依道路交通管理處罰條例規定製單舉發，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

中鹿客運10月17日在烏日撞上疑逆向機車，造成機車騎士死亡，11月7日又在烏日路口闖紅燈，差點撞上機車騎士。（編輯：李明宗）1131221