台南男吸金代操股票失利逾百人受害 遭判8年半

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南劉姓男子宣稱可代操股票違法吸金，總交易金額逾新台幣52億元，於111年間失聯，投資受害者逾百人，劉男落網後被依違反銀行法等罪嫌起訴，台南地院今天判處徒刑8年6月。

台南地方法院今天宣判，劉男犯銀行法非法經營準收受存款業務達1億元以上罪，處有期徒刑8年6月。

同案另3名被告，劉男的女友黃姓女子幫助犯銀行法中非法經營準收受存款業務達1億元以上罪，處2年，又犯使犯人隱避罪，處拘役50日，均緩刑5年，並應向公庫支付3萬元。

劉男員工董姓女子幫助犯銀行法非法經營準收受存款業務達1億元以上罪，處1年10月，緩刑3年；另名員工何姓女子幫助犯證券投資信託及顧問法中非法經營全權委託投資業務罪，處有期徒刑3月，併科罰金55萬元，緩刑2年。

台南地院提供資料指出，劉男自民國110年1月起，藉由通訊軟體投資群組等方式，對外宣稱可短期代操股票，股票代操時間為1星期，每週可獲利3%至15%，投資門檻為每單位5萬元，亦有2年長期投資方案，投資門檻最低300萬元，每週可獲利10%至20%。

劉男宣稱代操費用為獲利金額的10%，並保證隨時可以抽回本金，還有超過5000元虧損由其吸收等保本優惠方案，先後招攬上百人加入投資，吸金逾2億5000萬元，1年多期間買賣股票總交易金額超過52億元。

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台南地院指出，劉男在明知股票買賣已出現虧損情況下，仍繼續吸金且增加所謂長期投資方案，使受影響投資人以及被害金額越滾越大，終成嚴重社會事件，劉男雖與多數被害人調解成立，但至今均未履行，審酌後予以量刑。

劉男於違法吸金期間，常在社群網站貼出與超跑名車、現金合照圖片炫耀績效，大批投資人誤信投入資金，劉男失聯後投資人到警局排隊報案，警方循線於111年5月在台北市某星級飯店將劉男逮捕送辦。（編輯：謝雅竹）1131224