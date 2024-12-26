加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.2 最大震度花蓮4級
首頁 / 社會

保七警玩槍誤擊1發 偷彈頭組裝假子彈偽造紀錄判刑

2024/12/26 15:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）保七第六大隊白姓、徐姓警員帶槍值勤翹班，白員跑到友人家，卻意外擊發1槍，2人為掩飾犯行，偷隊上同事抽屜內彈頭組成子彈放回槍械室，被地院依偽造文書等罪判刑。

根據南投地方法院刑事判決，保七總隊第六大隊南投分隊白姓、徐姓警員今年5月1日上午8時至下午4時應執行守望埋伏勤務卻未執行，由徐員駕駛偵防車載白員至友人住處，徐員再返家休息，由於白員友人想看槍枝，白員竟拿出警槍把玩，卻不慎朝地上誤擊發1次。

白員驚覺闖禍，並告知徐員此事，為避免誤擊發子彈被發現，決定由徐員回隊上竊取彈頭，再交給白員將擊發後彈殼與竊得彈頭組裝放回槍械室，假裝無事故發生；照此規劃行事，徐員在同事未上鎖抽屜竊得1顆彈頭，2人再共同將已擊發彈殼裝上彈頭，放回槍械室。

白員再以自己帳號、密碼登入警政電子系統工作紀錄簿，在工作記事及處理情形欄登載「無事故」不實資訊，經徐員於備註欄位點選「同意」，白員再於員警出入登記簿歸還欄位填寫子彈24發（實際應為23發）不實資訊，損害南投分隊對槍械及勤務管理正確性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

白員、徐員犯行仍被發現，白員被記大過1次並從南投水里調到台北，徐員則被撤銷助教身分、記小過1次並從水里調職台北，全案再由保七總隊第六大隊移請南投地方檢察署偵辦，白員、徐員於警詢及偵查中都坦承犯行，檢方依公務員登載不實、竊盜罪嫌起訴。

法院指出，白員犯公務員登載不實罪，判處有期徒刑10月，又共同犯竊盜罪判刑4月，可易科罰金，緩刑2年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付新台幣12萬元；徐員犯公務員登載不實罪判刑8月、竊盜罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年，支付公庫10萬元。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1131226

#台北市
#保七第六大隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：