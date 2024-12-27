台東釋迦園一夜遭偷500台斤 警方啟動護果專案

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東大目種釋迦陸續上市，價格不錯，引起小偷覬覦，黃姓農婦的果園一夜被偷到剩下零星果實，約500台斤遭偷走。台東警方表示，已成立「護果專案」守護農作物。

黃姓農婦今天告訴媒體，今天一早到釋迦園準備採果，發現小偷已經搶先一步採收，「一棵樹只剩2顆果實吊在樹上」，連還沒熟的也被剪下來，估計3分地被偷走了4、500台斤。

她說，小偷的手法很粗暴，正常是要從蒂頭剪，但小偷緊張，隨便剪。「沒想到被颱風打剩下的果，細心照顧，到頭來還是被小偷收成」，算算損失約新台幣3萬元。

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台東縣警察局台東分局表示，台東釋迦向來以果肉細緻、香甜多汁聞名，每年12月至2月的產季更是農民最重要的收成期。為防制類似竊案發生，台東警分局已啟動「護果專案」在重點產區加強巡邏密度，並主動走訪產區所在的果農及村里長，建立即時通報機制。警方也在各社區活動中心舉辦防竊宣導，提醒農民提防非法收購，避免遭受不肖商販欺騙。

台東分局呼籲，啟動護果專案的同時，也鼓勵農民可以自行裝設監視器或感應式照明等科技設備來增強防竊，提升自我防衛能力，以有效防制農作物遭竊，農友若發現可疑人車出入時，務必提高警覺, 並可撥打110或派出所電話，杜絕宵小可乘之機，警民合作共同維護地方治安。（編輯：謝雅竹）1131227