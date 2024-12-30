男子疑遭殺害焚屍遺體裝冰櫃 棄屍貨車基隆警尋獲

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）一男子疑遭殺害，被裝在冰櫃內搬運至貨車，連人帶車被棄置在基隆市路邊；警方今天尋獲運屍貨車，發現遺體已被燒成焦黑面容難辨，前座還擺放令旗，專案小組全力偵辦。

警方循線在基隆市信義區培德路，發現一輛裝有帆布的藍色小貨車，車斗內有一只白色冰櫃，冰櫃旁還擺著金紙，前方副駕駛座還放有一支令旗，警方已將車輛拖離現場，檢察官下午會同法醫至基隆市立殯葬管理所相驗，以釐清確切死因。

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據了解，被害男子疑遭殺害後，犯嫌將遺體焚燒藏在冰櫃內，搬運至貨車，遺體已被燒成焦黑，難以辨別面容。

全案由新北市警察局金山分局，與基隆市警察局第三分局及刑事警察大隊組成專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦，專案小組現正調閱沿路監視器畫面，以釐清案情；至於外傳死者因債務問題遭殺害，檢警指出，仍須待檢察官及警方進一步釐清。（編輯：陳仁華）1131230