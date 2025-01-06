北市警涉為子債務濫查個資 士檢起訴求重刑

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（中央社記者劉世怡台北6日電）北市警局李姓小隊長涉退休前協助兒子處理債務，以警用系統查詢民眾個資，再趁談判告知已蒐個資。士檢偵結起訴李男，建請法院加重其刑。

士林地檢署發布新聞稿指出，李姓小隊長（已退休）因其子與曹姓及劉姓民眾，有涉及期貨交易法案件債務，李男涉嫌濫用警政系統查詢兒子及他人個資。

士檢指出，李男為瞭解其子有無遭其他民眾提告及曹、劉2人背景，於民國112年10月、11月間，先後多次登入警用系統違法查得蒐集其子、曹姓、劉姓2人刑案資料紀錄及劉某家人的個人資料。

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檢方指出，李男後來與兒子及曹、劉相約咖啡廳見面，商討債務問題時，李男暗示曹男已知悉其背景及詳細個人資料；後續在台北市某舞廳，李男與曹、劉2人繼續商討債務償還時，當場告知先前蒐集的劉男及劉男家人等個人資料。

新聞稿指出，李男行為時身為偵查隊小隊長，為執法人員卻知法犯法，假借職務上機會非法蒐集、利用個人資料及偽造文書與洩密，除侵害被查詢者的人格權外，也損及警政機關刑案資料查詢與管理的正確性，日前依洩漏國防以外秘密及違反個人資料保護法等罪嫌起訴，建請法院加重其刑。（編輯：方沛清）1140106