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3律師涉洩密助詐團 屏檢偵結起訴

2025/1/6 19:49
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）在台南市執業的3名律師，涉嫌護航詐欺集團及洩密案件，屏東地檢署偵結，今天依違反組織犯罪防制條例及洩密等罪嫌起訴，調查後移付律師懲戒委員會追究3人懲戒事宜。

屏檢去年8月展開調查，發現陳姓律師加入詐騙集團，負責處理旗下車手遭查緝後的法律相關事務，自行或安排律師擔任落網車手辯護人，監視應訊過程，確保不會供出上游成員，並藉此取得警詢及偵訊筆錄內容、是否遭羈押等資訊後，再告知詐騙集團其他成員，以維持詐團存續運作。

另外，黃姓律師及唐姓律師明知陳姓律師為詐騙集團成員，竟將相關當事人涉案情節、羈押庭檢閱偵查卷宗所得資料，提供給陳姓律師閱覽。

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屏檢強調，陳姓律師涉犯組織犯罪防制條例、洩密等罪嫌起訴；黃姓律師及唐姓律師涉犯洩密等罪嫌起訴。

屏檢認為，執業律師具備專業法律知識，應潔身自愛並遵循律師倫理規範，提供被告合理辯護權，竟利用職務得知偵查秘密後外洩予詐騙集團，為犯罪者串證，而辜負社會對律師期待。全案涉案律師不法犯行除依法起訴外，另就違反律師法、律師倫理規範部分，並將簽分「律他」案，於調查後移付律師懲戒委員會追究懲戒事宜。（編輯：謝雅竹）1140106

#台南市
#律師
#詐欺集團
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