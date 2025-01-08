落實防逃機制 高檢署113年科技監控111案

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）北院審理京華城等案，曾裁定柯文哲等人交保並電子監控，經高院撤銷，改裁定羈押禁見。高檢署統計，去年共有111案使用科技監控，包括京華城案、北市議員陳重文遭訴圖利案。

司法院與法務部共同委託台灣高等檢察署辦理的科技設備監控中心於民國110年啟用，運用科技設備取代傳統監督人力，24小時掌握被告、付保護管束的性侵加害人行蹤，落實防逃機制。

高檢署表示，科技監控中心除研發電子腳環，還有適用於較輕情節、逃匿可能性較低的電子手環，與具有人臉辨識系統的個案手機，以及強化訊號的居家讀取器等4種監控設備。

此外，監控平台有6大核心功能，可追蹤各式軌跡、智慧顯示電子圖示、4種載具多元監控、電子圍籬預警、智慧告警、人臉辨識及活體偵測電子化報到。

根據高檢署統計，110年使用科技監控為2案，111年有9案，112年為36案，113年則有111案，共計158案；目前4項監控設備約有1200套左右。

最近一次實施科技監控的案例，為涉及京華城等案的前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗；台北地方法院2日改裁定柯文哲等人羈押後，隨即拆除設備並終結監控。

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此外，涉詐欺而潛逃海外的名醫黃立雄，去年押解返台並解送台北地檢署歸案，檢察官訊後，諭令黃立雄交保並施以電子監控；涉圖利案被羈押的國民黨台北市議員陳重文，去年10月間獲法院裁定交保並穿戴電子監控。

高檢署表示，科技設備監控中心計畫整併現有性侵害案的科技設備監控、獄政外役監及監外作業受刑人防逃監控系統，使規模擴大，吸納更多高科技業者投入技術研發，以及提升社區矯正專業設備及人力的運用效率。（編輯：蕭博文）1140108