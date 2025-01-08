警政署重要節日安維1/20啟動 交通部長贈加菜金

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）春節將至，警政署今天表示，自1月20日起至2月3日止將執行「114年加強重要節日安全維護工作」，交通部長陳世凱也特地到警政署慰勞警方辛勞，並頒贈春節加菜金。

警政署今天發布新聞稿指出，由於春節將屆，為有效疏導連假期間各地交通，預定自1月20日起至2月3日止執行「114年加強重要節日安全維護工作」，並已要求全國各警察機關確實作好「交通順暢、防制事故」工作。

陳世凱今天赴警政署慰勞警察推動交通執法與事故防制工作的辛勞，他並與警政署長張榮興交換相關意見、頒贈春節加菜金。

新聞稿中，陳世凱指出，交通安全是政府重要施政目標之一，未來將持續加強與警政署合作，推動各項交通安全措施，提升用路人安全意識，減少交通事故發生。

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張榮興表示，警察不只職司交通執法，也會肩負起道安的責任與使命，發揮為民服務的精神，全力推動事故防制及宣導，以保障國人交通安全。

警政署指出，春節期間各地方警察機關將依據轄區交通特性，預先針對易壅塞路段（口）或人車聚集場所規劃勤務，加強交通疏導及管制作為。（編輯：戴光育）1140108