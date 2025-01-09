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桃機凌晨濃煙疑電線走火 機場公司：速滅火未影響

2025/1/9 08:10（1/9 08:38 更新）
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桃園國際機場第一航廈南抵達長廊9日凌晨出現火警訊號並接獲員工通報，營運控制中心立即採取應變措施，除派員至現場也通知機場公司消防大隊到場處理，8分鐘就完成滅火。初步調查可能是天花板內電線走火。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年1月9日
桃園國際機場第一航廈南抵達長廊9日凌晨出現火警訊號並接獲員工通報，營運控制中心立即採取應變措施，除派員至現場也通知機場公司消防大隊到場處理，8分鐘就完成滅火。初步調查可能是天花板內電線走火。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年1月9日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）有旅客今天凌晨在網路發文表示，自日本返台下機發現登機口有濃煙。機場公司表示，疑似是第一航廈南抵達長廊天花板內電線走火，獲知消息8分鐘完成滅火，未影響營運。

有民眾凌晨在批踢踢發文表示，自日本旅遊回來，「怎麼一出登機口就碰到了濃煙」，還自嘲是如網友回應「放假太久得跟老闆對峙前的濃霧還是火災了嗎？」引發民眾討論，更張貼登機口有濃煙的照片，引發民眾討論。

桃園國際機場公司上午7時許表示，凌晨1時22分桃機第一航廈南抵達長廊出現火警訊號並接獲員工通報，營運控制中心立即採取應變措施，除派員至現場並通知機場公司消防大隊到場處理，8分鐘就完成滅火。初步調查可能是天花板內電線走火，後續將詳細調查起火原因並立即改善。

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機場公司說，為確保火警處置期間公共安全，事故區域防火鐵捲門於1時40分啟動，區隔受影響區域，工作人員也現場引導旅客入境動線，同時啟動排煙風機維持空氣流通。在2時51分完成現場清理後，3時7分防火鐵捲門復歸恢復正常通行。期間抵達相關區域共3航班372人，但營運未受影響。

這起事故在批踢踢上引發民眾討論，有民眾就認為「被縱火嗎？ 最近海纜才被刻意弄斷。」（編輯：李亨山）1140109

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