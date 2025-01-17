男子疑省拖吊費駕事故車上國道 苗栗段遭攔挨罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）陳姓男子日前駕車在台中發生事故，車子後保險桿嚴重破損搖搖欲墜，他疑為省拖吊費，今天駕車上國道3號欲前往苗栗縣造橋鄉修車，經用路人通報，國道員警攔查將依規開罰。

國道公路警察局第2大隊指出，今天中午12時許接獲民眾通報，指國道3號北上153公里處、苑裡路段有1輛車尾保桿嚴重破損的自小客車，緩慢行駛於外側路肩。獲報後，巡邏車前往攔查，員警發現自小客車後保桿破損呈現半脫落狀態，隨時可能斷裂掉落在車道，右前輪更是明顯整圈破裂慘不忍睹。

警方表示，車子駕駛陳姓男子（39歲）稱數日前在台中發生事故導致車輛損壞，但一時沒錢付拖吊費，打算今天下午開往苗栗縣造橋地區找人修理，未料半途被攔下。

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執行酒測，警方指出，陳男酒測值為零，但車輛機件損壞，附著物不穩妥，依道路交通管理處罰條例第30-1條規定，可處汽車駕駛人新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰；行駛高速公路，未依規定使用路肩，依同法第33條第1項第9款規定，可處3000以上、6000元以下罰鍰，後續將規定製單舉發。

國道警察局第2大隊呼籲，駕駛人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用「高速公路1968」APP（應用程式）警政報案功能向國道警方報案求援。（編輯：戴光育）1140117