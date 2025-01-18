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彰化救護車與機車碰撞起火爆炸 1死2傷

2025/1/18 18:27
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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化員林76快速道路橋下今天下午1輛民間救護車與機車發生碰撞，造成機車女騎士送醫不治，救護車正副駕駛受傷，救護車撞擊後起火爆炸，警方尚在釐清詳細肇因。

彰化縣消防局表示，下午1時32分獲報，員林市員集路二段386巷與萬年路一段交叉路口，有1輛民間救護車與機車發生車禍，機車騎士倒臥路邊；救護車起火燃燒，車上載有氧氣鋼瓶，未載傷患，駕駛與副駕駛自行脫困，無人員受困。

28歲張姓女騎士傷勢嚴重，救護人員評估失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；29歲救護車林姓男駕駛雙手擦傷，23歲李姓男副駕駛胸椎骨折，2人均意識清楚，送醫治療。

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目擊民眾說，救護車燃起大火，並發出巨大爆炸聲響，場面驚悚。消防人員在半小時內控制住火勢。

彰化縣警察局員林分局表示，民間救護車沿員集路二段386巷東往西方向直行，機車沿萬年路一段南往北方向直行，救護車於撞擊後起火燃燒，初步了解疑為機車駕駛闖紅燈，詳細事故原因須進一步調查。（編輯：謝雅竹）1140118

#車禍
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#彰化
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