前警政監林明佐涉洩密羈押 因病聲請具保遭駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）中檢偵辦九州博弈集團案，刑事局前警政監林明佐涉洩密遭訴收押至今，林明佐因罹病聲請具保，經法院審理日前遭駁回，自23日起延押2個月，遭控集團主嫌的陳政谷，也裁定延押。

依據台中地院的刑事裁定書指出，林明佐羈押期間即將屆滿，他主張患有脊髓瘤，需長時間靜養且有開刀需求，認為自無逃亡可能，且現罹疾病，有保外治療必要，向法院聲請具保停止羈押。

但合議庭認為，林明佐所述與共同被告顯有歧異、避重就輕，且他自承確有刪除手機內與共同被告的對話紀錄，尚難以排除影響其他共犯或證人陳述的可能性，且他已戒護至中國醫藥大學附設醫院進行脊椎腫瘤切除手術，目前仍住院觀察，足見並無非保外治療顯難痊癒情形，因此日前裁定自1月23日起，延長羈押2月並禁見。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，被指控為九州集團總裁的陳政谷也羈押中，他主張犯罪嫌疑並非重大，且未曾逃亡，亦無逃亡、湮滅、偽造變造證據或勾串共犯及證人之虞，向法院聲請保停止羈押。但合議庭認定他犯嫌重大，且斟酌全案犯罪情節、對金融秩序造成影響，因此日前裁定自1月23日起，延長羈押2月並禁見。

中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案去年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。（編輯：郭諭儒）1140120