計程車載客到桃機自撞 香港女乘客送加護病房

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）航空警察局今天表示，桃園機場昨天下午發生計程車自撞車禍，計程車駕駛未測出酒精反應，香港籍女乘客因未繫安全帶傷勢嚴重，檢查發現有腦出血情況，送加護病房觀察。

航空警察局保安警察大隊第二隊副隊長林呈翰接受媒體聯訪表示，昨天下午獲報，一輛自航站南路開往第一航廈方向的計程車，在桃園國際機場塔台路彎道處行進時撞擊分隔島，警方立即派遣交通事故處理小組處置，車內2人送醫，計程車藍姓駕駛未測出酒精反應。

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林呈翰說，肇事車輛並非機場排班計程車，根據行車紀錄器顯示，駕駛抵達機場園區前就在高速公路上偏移車道數次，疑似精神不濟導致車禍發生。雖然駕駛傷勢無大礙，但乘客因未繫安全帶傷勢嚴重，送醫檢查發現有腦出血，已插管送加護病房觀察，待家人抵達醫院簽署文件將開刀治療。

林呈翰提醒用路人，根據航警局統計，2024年迄今，桃園機場塔台路共發生3件自撞事故，提醒用路人開車前要充分休息，進入機場道路應放慢車速，避免類似情形發生。（編輯：蕭博文）1140120