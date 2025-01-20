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新莊街頭無照飆車騎士落網 新北警開罰逾8萬

2025/1/20 20:12（1/20 20:31 更新）
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新北市新莊區20日出現飆車族，警方調閱監視畫面，循線將涉案18歲王姓男子（左2）帶回，詢後依遮蔽車牌、無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、危險駕駛等違規開罰，累計可處新台幣8萬2800元。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
新北市新莊區20日出現飆車族，警方調閱監視畫面，循線將涉案18歲王姓男子（左2）帶回，詢後依遮蔽車牌、無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、危險駕駛等違規開罰，累計可處新台幣8萬2800元。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市新莊區今晨出現飆車族在街頭狂飆，還對警方猛催油門挑釁，經調閱監視畫面鎖定4人，其中18歲王姓男子落網，警方依無照駕駛等多項違規開罰，金額達8萬2800元。

據了解，新莊新北產業園區內今天清晨3時許，出現飆車族不斷在五工路等道路飆車，見警方取締時還猛催油門或狂按喇叭等方式挑釁。

新莊警分局表示，警方啟動快打警力共9人前往查處，員警到場將道路圈圍，先就車輛併排臨時停車部分開罰，當時共逕行舉發10部機車。

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警方表示，經調閱監視畫面，目前已鎖定4人並通知涉案人等到案。警方則循線到18歲王男租屋處，待王男騎機車要出門時遭帶回派出所。

警方表示，詢後，依遮蔽車牌、無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、危險駕駛等違規開罰，累計可處新台幣8萬2800元；至於是否涉及刑法公共危險罪嫌，警方將通知其他同行機車騎士到案釐清後，依法究辦。（編輯：李錫璋）1140120

#新莊警分局
#新莊區
新北市新莊區20日出現飆車族，警方調閱監視畫面，循線將涉案18歲王姓男子（左2）帶回，詢後依遮蔽車牌、無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、危險駕駛等違規開罰，累計可處新台幣8萬2800元。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
新北市新莊區20日出現飆車族，警方調閱監視畫面，循線將涉案18歲王姓男子（左2）帶回，詢後依遮蔽車牌、無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、危險駕駛等違規開罰，累計可處新台幣8萬2800元。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
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