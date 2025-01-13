機車危險感知體驗 2/4起增至10題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）民眾預約機車考照前，需先觀看危險感知影片並通過問答。公路局今天宣布，2月4日起，題目增加到10題，民眾答對8題以上才能預約考照，若未通過測試者要看3卷以上才能報考。

為了要讓用路人更瞭解道路潛在風險，現行考機車駕照前，需要到公路局的危險感知平台觀看影片，並且要回答5題問題，答對4題以上或觀看3卷以上才能報考機車駕照。

交通部公路局發布新聞稿表示，為降低交通事故發生，2月4日起，民眾機車預約考照前，以實境拍攝的危險感知教育平台影片體驗，由現行每卷5題增加至10題，其中8題危險感知及行為判斷題、2題風險問答題。

公路局指出，民眾須答對8題以上，並觀看全部解析影片後，才能至監理服務網登錄體驗成績及預約考照，若體驗未通過但已達體驗次數3卷（最高體驗30題）上限者，仍可登錄成績。

公路局表示，危險感知教育影片的運用獲得正面評價，尤其是以道路交通事故主因為案例，實境拍攝更能加強學員在道路潛在風險意識。

公路局說，經統計113年10月1日至11月29日危險感知教育平台體驗意見回饋，有效問卷為4892件，受訪群體以18至24歲青年為主，認為此平台影片對提升道路交通安全意識效益，高達98.9%受訪者給予正面評價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在影片內容學習效益上，84.5%受訪者認為影片有助於瞭解到違規風險意識；危險感知教育影片內容難易度，90.3%受訪者認為影片內容難度適中。

為進一步提升教育效果，公路局表示，將持續增加實際道路案例的拍攝及教育，強化學員對潛在危險的辨識能力，並深化事故案例分析，協助學員了解成因並學習預防之道。（編輯：管中維）1140113