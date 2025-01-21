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網傳高雄大樓震災火警照 男散播不實訊息送辦

2025/1/21 12:51（1/21 13:31 更新）
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嘉義大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，高雄最大震度5弱。但網路流傳1張三民區大樓火警照，警方研判為不實訊息，將散播照片謝姓男子查緝到案。（高市三民一警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月21日
嘉義大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，高雄最大震度5弱。但網路流傳1張三民區大樓火警照，警方研判為不實訊息，將散播照片謝姓男子查緝到案。（高市三民一警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年1月21日
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）嘉義大埔今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，高雄最大震度5弱。但網路流傳1張三民區大樓火警照，警方研判為不實訊息，今天將散播照片謝姓男子查緝到案，依恐嚇公眾罪送辦。

嘉義凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，嘉義縣地區最大震度6弱、台南市地區最大震度5弱、高雄市地區最大震度5弱；台南、嘉義均傳出零星災情，網路也流傳1張高雄三民區一棟大樓火警照片。

高雄市警察局三民第一分局指出，網傳三民區地震後災情照片，警方經仔細巡查後確認並無災情，研判為不實訊息散播。

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警方專案小組與刑事警察大隊科偵隊漏夜偵辦，循線於今天中午11時40分在前金區仁德街將散播照片的39歲謝男查緝到案，全案依災害防救法第53條及刑法恐嚇公眾罪嫌移請高雄地檢署究辦。

三民第一分局呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實照片、影片或消息，應先謹慎求證，切勿轉傳，以免觸法。（編輯：陳仁華）1140121

#嘉義市
#高雄市
#高雄市政府警察局三民第一分局
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