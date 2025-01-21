桃園市警局破獲職業賭場 負責人送辦賭客裁處

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市警局今天表示，警方在19日凌晨在平鎮區破獲一處天九牌職業賭場並帶回70人，負責人劉男因涉賭博罪移請桃檢偵辦，至於69名賭客涉違反社會秩序維護法，由平鎮警分局裁處。

桃園市警局督察室督察顏證文接受媒體聯訪表示，劉男涉嫌租下平鎮區某民宅經營天九牌職業賭場，由於每天人員進出頻繁複雜引起鄰居關注，警方日前接獲情資派員監控多日，在掌握明確事證後，19日凌晨0時37分許，調集保安警察大隊及平鎮分局警力持搜索票查緝，在霹靂小組破門攻堅下，查獲負責人及賭客共70人。

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顏證文說，警方現場查扣籌碼1244張、賭資及抽頭金計新台幣29萬8800元、監視器等證物，負責人劉男在調查後，依刑法賭博罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦，至於在場把玩的69名賭客則由平鎮分局依違反社會秩序維護法裁處。

桃園市政府警察局呼籲民眾，若發現有賭博等不法情事，可向警察機關提出檢舉，警方也將持續掃蕩，確保民眾生命財產安全。（編輯：張銘坤）1140121