彰化傳幼童遭毆打斥責 警方通知涉案男子說明

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣和美鎮傳出幼兒遭毆打事件，有民眾在臉書貼出影片，1名男子拉開小客車車門，疑似一面打幼童，一面斥責為何不聽話，幼童則放聲大哭，警方今天表示，已聯絡男子到案說明。

有網友在臉書（FACEBOOK）張貼影片，畫面中出現1名身穿白色上衣的男子，拉開自小客車車門，疑似毆打1名坐在汽車後座安全座椅的幼童，男子一面打幼童，還一面斥責幼童「不要那麼皮啦」、「氣死我了」，幼童被打了後就放聲大哭。

彰化警方則說，經調查後，疑似幼童遭毆打的事件發生地點在彰化和美鎮糖友里的1間超商附近，影片應是有民眾看到幼童疑似遭毆打，才會用手機拍下影片上傳到臉書。

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警方指出，經調閱路口監視器畫面，以車追人查出男子身分，已通知對方到案說明。

彰縣府社會處也發布新聞稿回應，有關民眾提供的影片已涉及違反兒童及少年福利與權益保障法，縣府已積極介入了解，將會先行確認幼童受照顧狀況及安全，對男子的行為也會依法進行相關裁處。（編輯：謝雅竹）1140122