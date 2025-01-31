竹東槍擊案1人喪命 檢方聲押涉案6人獲准

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）竹縣5名犯嫌24日於竹東鎮涉行凶，造成有幫派背景的劉姓男子身亡，另由郭姓犯嫌接應逃逸，新竹地檢署今天說，涉案的6名犯嫌已複訊，陸續向新竹地方法院聲請羈押禁見皆獲准。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，檢方偵辦24日竹東鎮重大槍擊死亡案，檢察長陳松吉責成主任檢察官蔡宜臻及檢察官吳柏萱、沈郁智、陳芊伃等人組成專案小組，指揮竹縣府警察局刑警大隊、竹東分局、竹市警察局刑警大隊等單位，追緝涉案人員。

主任檢察官黃振倫今天告訴中央社記者表示，檢方將涉案的郭姓、姜姓、邱姓、簡姓、溫姓、范姓等6名犯嫌完成複訊後，陸續向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官裁准。

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黃振倫說，這次專案行動已動員警力超過300餘人次、傳訊14名相關證人、調閱500餘支監視器畫面並扣得車輛3部、手機6支、子彈彈頭等證據，以釐清案情。

他指出，此外為追緝逃逸犯嫌，團隊派員遠赴國外，成功將犯嫌帶回歸案，檢警將持續深入調查，瓦解犯罪集團，維護社會安定。（編輯：張銘坤）1140131