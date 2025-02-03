台中翁受AI投資吸引遭詐 2車手被逮判刑10月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市楊姓老翁加入投資群組，群組中有人表示AI機器人會檢測股市個股大單，主動為客戶買賣獲利後匯款。家屬發現老翁疑遭詐報警，警方埋伏逮捕2車手，2車手遭判刑10月。

清水警分局今天表示，楊姓老翁透過通訊軟體LINE加入暱稱「金股臨門」及「張曉涵」為好友，他觀望群組內「會員」的獲利。113年「張曉涵」表示「AI機器人」會自動檢測股市的個股大單，自動幫客戶買進賣出，月底結算獲利後會再匯款帳戶。

搭著AI熱潮，老翁心動加入並與客服約定面交投資款，「理財專員」先後2次到老翁家中收取投資費用共新台幣200萬元。期間老翁見已有數千到數萬元不等的獲利，再次與客服約定取款，老翁家人發現恐遭詐騙報警。

員警解釋，正常股票投資管道都使用匯款方式進行，若指派人員前來收款，已不尋常，網路點擊的投資廣告，有很大的機率是虛設的詐騙網站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

老翁與警方合作，他先與詐騙集團約定在家中面交，警方現場埋伏，詐欺集團來電表示更改至超商取款，老翁前往超商面交完畢後，員警上前逮捕前來取款的21歲李姓男子及在旁監控的22歲萬姓男子。警方依偽造文書、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

李男供稱，他在網路找工作，依照工作群組的指示，在高雄向一名陌生女子索取公司證件、收據、無線耳機後，就到台中找被害人面交取款，不知是詐欺贓款。萬男則說，受指示監督並回報李男面交收取詐騙款項過程，每日可獲得3000元報酬。法院認定李男及萬男與LINE詐騙集團成員，是具有共犯關係，依加重詐欺罪各判決有期徒刑10月。（編輯：李淑華）1140203