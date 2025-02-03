檳榔攤暗藏製毒工廠 桃檢起訴4嫌求刑4至5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）王姓男子等4嫌以檳榔攤為掩護製作喪屍煙彈販售，遭桃園地檢署專案小組破獲，桃檢今天指出，近日依毒品危害防制條例等罪嫌起訴王男等4人，請求法院量處5年及4年不等有期徒刑。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，王姓男子等4人於去年8月至去年9月底由王男提供當時仍為第三級毒品的依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等原料，另由宋姓男子自拍賣平台購買甘油、煙油空瓶及加熱等設備，以平鎮區某檳榔攤為掩護，在檳榔攤內後方處所製作內含依托咪酯等毒品成分的電子煙彈（俗稱喪屍煙彈），再由楊姓、李姓男子交付給買家牟取暴利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢察官接獲相關線報後，指揮司法警察機關組成專案小組於同年10月1日針對檳榔攤執行搜索，查扣依托咪酯、異丙帕酯原料數包與煙油原料、量杯、加熱、攪拌等製作煙油設備，以及已製作完成的煙油成品數瓶。

全案近日偵結，認定王男等4嫌分別涉犯組織犯罪防制條例之發起、參與犯罪組織罪嫌，毒品危害防制條例製造、販賣第三級毒品等罪嫌起訴，具體請求法院量處5年及4年不等有期徒刑，其中王男及宋男經檢方訊問後聲押獲准。（編輯：戴光育）1140203