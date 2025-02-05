竹北健身教練涉虐待2名幼童 新竹地檢起訴3人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣竹北市2名葉姓健身教練受託照顧幼童涉不當對待，新竹地檢署今天表示，2人在2個月內涉虐造成2名幼童受傷，另有鍾姓教練也曾一度參與，3人依犯傷害、強制等罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，2名葉姓教練去年8月受同事委託協助照顧2名幼童，在8月至10月間假借管教命令2名幼童罰站、或要求以雙手撐地等，反覆虐待、折磨，施暴過程還拍攝傳送他人觀覽。

檢方說，去年9月間，2名葉姓健身教練與鍾姓教練開車將2名幼童載至竹縣新埔鎮某山區後，用童軍繩將1名幼童綑綁於樹上並毆打，限制行動自由，導致脖子紅腫，另一名幼童則遭毆打腹部受傷。

檢方表示，2名幼童對創傷相關事物表現出強烈恐懼、焦慮不安，甚至頻繁作惡夢，身心創傷嚴重，危害身心健全發展。

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檢方指出，對於2名葉姓教練明知被害人均為未滿6歲的兒童，應善盡照顧責任，卻在2個月內，以管教為名行殘虐之實，對幼童施加多次傷害與剝奪自由行為，是以孩童為洩憤取樂工具。

主任檢察官黃振倫接受中央社記者訪問表示，2名葉姓教練涉成年人故意對未成年人犯罪，依據兒童及少年福利與權益保障法規定，應加重其刑；另在起訴書中也建請法院從重量刑，彰顯法律對未成年人的保護，防止類似情事再發生。（編輯：李錫璋）1140205