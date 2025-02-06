疑遭冒名寄北京台辦賀卡 高雄某旅行社提告妨害名譽

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄前金區三川里長莊晉勳在臉書貼文指收到中國北京台辦的新年賀卡，且地址來自鼓山一間旅行社。旅行社緊急聲明澄清遭人冒名栽贓。轄區鼓山警方則證實已接獲妨害名譽報案。

高雄市前金區三川里長莊晉勳昨天在臉書貼出一張照片，指收到「來自中國北京的問候」，照片內容則是來自中國北京市朝陽區台辦的新年賀卡，更詭異的是寄件地址竟是鼓山區一間旅行社。

對此，旅行社緊急發表聲明澄清，相關指控完全是子虛烏有，偽造文書，惡意栽贓。公司將展開法律行動，揪出幕後寄件黑手，也奉勸其他有心人士不要見獵心喜，否則將一併蒐證提告。希望不要這樣用卑劣手段毀壞認真經營的公司，更不該擅自用他人名義、偽造文書。

台灣基進高雄市議員張博洋也在臉書貼出這張賀卡表示，這幾年中國積極利用落地招待團，對基層里長進行滲透，用旅遊招待交朋友，來換取台灣選舉時，地方多了好多中國好朋友。無奈過去8年國會本土過半時都不利用法制面處理。

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張博洋質疑，現在台灣竟然有旅行社可以明目張膽幫中國國台辦發賀卡給基層里長，只想問交通部觀光署知情嗎，陸委會是否有介入了解。

轄區高雄市政府警察局鼓山分局今天下午則證實，凌晨2時許已受理旅行社公司蔡姓女子報案，提出妨害名譽告訴。警方已依規定受理報案，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦中。（編輯：李淑華）1140206