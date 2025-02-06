北市鑽石大樓幫派鬥毆尋仇 刑事局逮7嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）北市萬華角頭「阿足」掌控鑽石大樓性產業，懷疑其他幫派小弟欲插足地盤，毆人示警還上網嗆聲，引發威震集團成員李姓男子及天道盟幹部陳姓男子率眾尋仇，遭刑事局查獲7嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊第1隊隊長陳漢仁表示，日前獲報指台北市萬華區鑽石大樓有幫派預謀尋仇案件，立即和台北市警察局萬華分局共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

經專案小組調查發現，一手掌控萬華區康定路鑽石大樓性產業的陳姓地方角頭（綽號阿足），於民國112年12月巡視大樓時，發現有陌生人到大樓房間進行清潔作業，懷疑為其他幫派成員要到此插足地盤，便派人將這名陌生人毆打成傷，並在網路上公然指名威震集團意圖爭奪地盤，引發對方不滿。

威震集團成員44歲李男便尋求好友、天道盟新莊分會分會長33歲陳男力挺，並於113年2月率兩方幫眾尋仇，一行人先駕車至新北市五股山區變換車牌和便裝，再轉往鑽石大樓滋事，穿著黑衣、戴紅色棒球帽，並持棍棒、刀械、電擊棒闖入大樓內，沿路四處敲打、破壞大樓並呼喊「阿足」出來面對。

隨後，李男等人途中發現「阿足」的黃姓小弟，竟率眾在馬路上追逐，持棍棒毆傷黃男，轄區警方獲報到場，才發現疑為幫派尋仇事件。

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專案小組經長期偵搜，待證據齊備後，於去年10月前往新北市新莊、三重、五股區等處，針對犯嫌住處、幫派據點執行搜索、拘提行動，共查獲陳男和李男等7嫌到案，並查扣作案用棒球帽、球棒、作案車牌、武士刀和炮竹等贓證物。

全案詢後將7嫌依涉嫌違反組織犯罪防制條例、妨害秩序等罪，移送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1140206