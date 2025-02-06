涉搖晃撞擊嬰兒致重傷 北市保母判賠逾1411萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北6日電）蕭姓保母涉嫌使嬰兒頭部遭撞擊或搖晃，導致發展遲緩達身心障礙，刑事部分二審判刑4年。嬰兒父母提起刑事附帶民事訴訟，士院今天判決蕭女應賠償共1411萬多元，可上訴。

全案起於，民國108年2月間，蕭女於台北市南港區住處托育照顧未滿9個月的嬰兒，卻疏於注意，使嬰兒在108年2月20日某時，因不明原因頭部受撞擊或搖晃，造成嬰兒有水腦症及動作發展遲緩等重傷害。

事發當天傍晚，嬰兒的父親發現嬰兒有叫不醒、四肢癱軟等情形，隨即送醫治療，醫院認定嬰兒的傷勢已達身心障礙的程度。

刑事部分，一審士林地方法院依業務過失致重傷罪判處蕭女有期徒刑1年6月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定蕭女有故意傷害的犯意，改依成年人傷害兒童身體致重傷罪論處，改判處4年徒刑。

透過 Google News 追蹤中央社

嬰兒父母對蕭女另提起刑事附帶民事訴訟，向蕭女求償醫療費、不能工作所得、精神慰撫金等項目。士林地方法院今天做出一審判決，詳細理由尚未公布。

士林地院指出，蕭女應給付嬰兒父親、母親各新台幣150萬元，及給付嬰兒1111萬6539元，共計應給付3人1411萬6539元，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140206