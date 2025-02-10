新北婦疑路倒死亡 警依汽車碎片逮酒駕肇逃女送辦

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市八里日前發生文姓婦人在大年初五到療養機構探視生病女兒，步行返家卻路倒送醫不治，警方現場發現疑似汽車碎片，經一路調閱監視畫面逮捕涉酒駕肇逃許姓婦人送辦。

蘆洲分局今天以訊息說明，警方於2月2日晚間7時45分接獲報案，八里區中華路三段157巷附近有人路倒需救護，經通報救護車送醫搶救後仍宣告不治。

警方表示，員警到場採證時發現附近有疑似汽車燈殼碎片，懷疑路倒女子是遭人開車撞死後肇逃，但因現場無監視器且無法確認案發時間，員警於是擴大調閱經過車輛，希能取得行車記錄器影像，深入偵辦。

就在調閱附近監視畫面逐一過濾往來車輛時，員警發現有輛車在行經案發地前後路口時，有跨越分向線、車身搖晃情事、員警覺得可疑，經查車號，因車子是登記在公司行號，警方在無法聯繫車主的情形，只好循線逐一調閱監視畫面追查，終於確認此一車輛駛入停放於三重某處社區。

警方表示，經派員前往調查，發現這輛車的右前方頭燈有疑似撞擊毀損情形。於是找到開車的社區住戶、51歲許姓女子，經詢問，許女才坦承在八里和友人餐敘後酒駕肇事。

警方表示，許女涉嫌飲酒後於下午6時許開車返三重住處，行經中華路時疑不慎撞擊67歲文姓婦人，但當時未下車查看或採取醫療作為，即驅車離開現場。文女倒臥路旁直到7時許才被路人發現並報警救護，只是已回天乏術。

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據了解，死者家境不好，平時獨自生活，靠在廟口或市場等不定地點擺攤維生，而她唯一的女兒卻因病住進療養機構，死者在2月2日大年初五到療養機構探視女兒後，就在步行返家途中遭此橫禍，只是文婦孤女在痛失至親後，將交由社福機構監護照顧。

全案在警方細心且鍥而不捨追查下偵破，經於次日凌晨2時54分實施酒測，許女酒測值為0.07mg/L。詢後，警方依交通過失致死逃逸、公共危險等罪嫌，將許女移送士林地檢署偵辦。經檢察官複訊後諭令以新台幣6萬元交保並限制住居。（編輯：方沛清）1140210