台籍男子在菲遭搶受輕傷 警方逮2嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）一名台灣籍男子日前在菲律賓大馬尼拉都會區的首善之區馬卡蒂市（Makati）遭人持槍搶劫，拉扯過程中受到輕傷，警方在不到24小時之內已逮捕2名嫌犯。

馬卡蒂市警方在一份報告中說，8日傍晚6時，林姓受害人遭兩名騎機車歹徒行搶，林男試圖反抗，但在對方掏槍後只得交出手機。

兩嫌得手後迅速逃逸，過程中並未開槍，但林男在拉扯中受到輕傷。

雖然無人報案，但馬卡蒂市警方在社群平台看到流傳的監視器影片之後，主動依車牌尋找嫌犯，次日清晨5時發現2嫌騎著犯案機車遊蕩，不排除又在尋找犯案目標，經過短暫追逐，歹徒翻車被捕。

林男被搶劫案目擊者已確認兩嫌身份。警方調查發現，嫌犯當時是使用空氣槍犯案。

馬卡蒂市警方表示，已加派夜間巡邏人力，並持續與守望相助人員、大樓保安及民眾合作，維持社區安寧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐菲代表處已與馬卡蒂市警方聯絡，將持續掌握偵辦進度。

一名旅菲台商表示，菲律賓民眾大多熱情友善，但仍有害群之馬，外國人外出財勿露白，在戶外行走或搭乘公共交通工具時，最好不要使用手機，以免成為目標。（編輯：韋樞）1140211