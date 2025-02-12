加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市議員陳怡君疑涉詐領助理費 檢調搜索辦公室服務處
首頁 / 社會

赴美男子拾獲錢包涉侵占現金 航警登機門前攔截送辦

2025/2/12 11:50（2/12 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
航空警察局警員調閱監視器畫面，發現陳姓男犯嫌拾獲錢包後，將錢包內的新台幣3萬3800元取出占為己有，才將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在桃園機場第二航廈D9登機門將陳男查緝到案。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年2月12日
航空警察局警員調閱監視器畫面，發現陳姓男犯嫌拾獲錢包後，將錢包內的新台幣3萬3800元取出占為己有，才將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在桃園機場第二航廈D9登機門將陳男查緝到案。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）航警局今天表示，保全8日晚間轉交拾獲錢包，但失主領取驚覺現金遭取走，調閱監視器發現拾獲的陳姓男子先取出錢包現金，警方在登機門前將陳男攔截依侵占遺失物罪嫌送辦。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵接受媒體聯訪表示，保安警察大隊8日晚間10時許，受理機場保全人員交付拾得物錢包1只，經值班員警聯繫才剛離開桃機不久、還不知道錢包遺失的旅客前往領回，但還在慶幸錢包失而復得的失主清點後卻發現，錢包內已短少新台幣3萬3800元現金，僅剩2張外幣紙鈔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林威邵說，經警方調閱監視器畫面，發現陳姓男犯嫌（48歲）拾獲後，竟先將錢包內的3萬3800元取出占為己有，再將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在桃機第二航廈D9登機門查緝到案，並在其身上起獲侵占現金，全案依違反刑法侵占遺失物罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，陳男原本赴美的行程也只能取消。

航空警察局提醒民眾，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法，民眾如有拾獲物品，應迅速送交警察機關，以共同維護社會治安，不要因為一時貪念而觸法，以免得不償失。（編輯：李錫璋）1140212

#航警局
#桃機
#陳男
航空警察局12日表示，48歲陳姓男犯嫌8日拾獲旅客錢包後轉交給保全人員，但失主領取驚覺現金遭取走，警方調閱監視器追查，在桃園機場第二航廈D9登機門將陳男查緝到案，並在其身上起獲侵占現金。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年2月12日
航空警察局12日表示，48歲陳姓男犯嫌8日拾獲旅客錢包後轉交給保全人員，但失主領取驚覺現金遭取走，警方調閱監視器追查，在桃園機場第二航廈D9登機門將陳男查緝到案，並在其身上起獲侵占現金。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年2月12日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：