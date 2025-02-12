赴美男子拾獲錢包涉侵占現金 航警登機門前攔截送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）航警局今天表示，保全8日晚間轉交拾獲錢包，但失主領取驚覺現金遭取走，調閱監視器發現拾獲的陳姓男子先取出錢包現金，警方在登機門前將陳男攔截依侵占遺失物罪嫌送辦。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵接受媒體聯訪表示，保安警察大隊8日晚間10時許，受理機場保全人員交付拾得物錢包1只，經值班員警聯繫才剛離開桃機不久、還不知道錢包遺失的旅客前往領回，但還在慶幸錢包失而復得的失主清點後卻發現，錢包內已短少新台幣3萬3800元現金，僅剩2張外幣紙鈔。

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林威邵說，經警方調閱監視器畫面，發現陳姓男犯嫌（48歲）拾獲後，竟先將錢包內的3萬3800元取出占為己有，再將錢包轉交給機場保全人員，警方循線在陳男搭機赴美前，在桃機第二航廈D9登機門查緝到案，並在其身上起獲侵占現金，全案依違反刑法侵占遺失物罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，陳男原本赴美的行程也只能取消。

航空警察局提醒民眾，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法，民眾如有拾獲物品，應迅速送交警察機關，以共同維護社會治安，不要因為一時貪念而觸法，以免得不償失。（編輯：李錫璋）1140212