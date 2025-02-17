加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 士檢提抗告

2025/2/17 18:25（2/17 18:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費遭聲押禁見，士林地方法院13日裁定以新台幣100萬元交保。陳怡君於晚間8時許完成辦保手續離去。中央社記者謝幸恩攝 114年2月13日
民進黨台北市議員陳怡君（左）涉詐領助理費遭聲押禁見，士林地方法院13日裁定以新台幣100萬元交保。陳怡君於晚間8時許完成辦保手續離去。中央社記者謝幸恩攝 114年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北17日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，士檢聲押禁見，士林地院日前裁定100萬元交保。士林地檢署今天以陳怡君與共犯有勾串之虞，提起抗告，將由台灣高等法院審理後准駁。

根據士林地檢署13日發布的新聞稿，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與公費助理即張姓被告及楊姓被告，利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

檢察官12日指揮法務部調查局台北市調查處，搜索陳怡君等多名被告的住居所及議員辦公室等處；檢察官訊問後，認為陳怡君及張姓公費助理有勾串共犯證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向士林地方法院聲請羈押，其餘被告交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

士林地院13日先訊問張姓女助理，審酌認有羈押必要性裁准羈押禁見。

陳怡君部分，士院認為張女已羈押禁見，且從對話紀錄及銀行交易明細可知，證人已由檢察官訊問完畢，證人與證據已獲保全，陳怡君無羈押必要，裁定以新台幣100萬元交保並限制出境、出海8個月，及限制住居於戶籍地。（編輯：蕭博文）1140217

#士檢
#士林地院
#士林地檢署
#台北市議會
#台灣高等法院
#高院
#陳怡君
#民進黨
#詐領助理費
陳怡君
COVID-19改變注射疫苗習慣 高雄長庚論文登國際期刊涉詐助理費 北市議員陳怡君百萬元交保感謝關心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：