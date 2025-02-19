加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡
首頁 / 社會

台中新光三越氣爆案 檢方第3度現場勘查釐清

2025/2/19 17:33（2/19 17:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新光三越台中中港店13日發生氣爆。中檢19日表示，檢方第3度進入現場勘查，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組將盡速完成筆錄，釐清相關刑事責任。（中央社檔案照片）
新光三越台中中港店13日發生氣爆。中檢19日表示，檢方第3度進入現場勘查，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組將盡速完成筆錄，釐清相關刑事責任。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆。中檢今天表示，檢方今天第3度進入現場勘查，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組將盡速完成筆錄，釐清相關刑事責任。

台中地檢署今天透過文字稿指出，檢方指派主任檢察官與案關單位組成專案小組即時完成相驗、啟動刑案調查持續至今，多次召開專案會議，3波傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人共計22人到案複訊。

檢方表示，今天主任檢察官率同專案小組第3度進入氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證、釐清疑點。

專案小組第3度進入氣爆現場勘查，檢方指出，現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，採證、鑑識、鑑定等程序均由專案小組及火調單位持續進行中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方提到，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組持續追蹤復原情形，並盡速完成筆錄製作，後續審慎釐清應對此案擔負刑責的對象。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆，造成4死、多人受傷。檢方於案發當天、14日曾進入氣爆現場進行實地勘查，希望還原事發原因並追究相關責任。（編輯：戴光育）1140219

#氣爆
#新光三越
#台中地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：