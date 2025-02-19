台中新光三越氣爆案 檢方第3度現場勘查釐清

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（中央社記者蘇木春台中19日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆。中檢今天表示，檢方今天第3度進入現場勘查，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組將盡速完成筆錄，釐清相關刑事責任。

台中地檢署今天透過文字稿指出，檢方指派主任檢察官與案關單位組成專案小組即時完成相驗、啟動刑案調查持續至今，多次召開專案會議，3波傳訊百貨公司職員、瓦斯業者、裝修及拆除業者、消防器材業者等證人共計22人到案複訊。

檢方表示，今天主任檢察官率同專案小組第3度進入氣爆現場勘查，就現階段調查所得證據與現場跡證互核查證、釐清疑點。

專案小組第3度進入氣爆現場勘查，檢方指出，現場遭氣爆破壞程度相當嚴重，為完整還原案發現場、確認氣爆原因，採證、鑑識、鑑定等程序均由專案小組及火調單位持續進行中。

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檢方提到，多名重要在場關係人因傷勢嚴重暫無法接受調查，專案小組持續追蹤復原情形，並盡速完成筆錄製作，後續審慎釐清應對此案擔負刑責的對象。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆，造成4死、多人受傷。檢方於案發當天、14日曾進入氣爆現場進行實地勘查，希望還原事發原因並追究相關責任。（編輯：戴光育）1140219